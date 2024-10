Firenze in rosa per il Pink October: dal 20 ottobre visite gratuite e iniziative

Firenze, 18 ottobre 2024 – In occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, l’onlus Firenze in rosa organizza a Firenze e provincia una serie di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza di donne e uomini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. La campagna “Firenze in rosa per il Pink October” si svolgerà dal 20 al 27 ottobre 2024 e partirà con una camminata che da piazza Poggi condurrà fino al piazzale Michelangelo, dove i partecipanti realizzeranno un fiocco rosa “umano”. Questi, in dettaglio tutti gli appuntamenti in programma.

Domenica 20 ottobre, ore 16.30

La prima iniziativa, come ricordato, sarà la Pink Ribbon Walk, una passeggiata da piazza Poggi al piazzale Michelangelo. Qui è previsto un flash mob, con i partecipanti che creeranno un fiocco rosa “umano”, simbolo della prevenzione. Il David di Michelangelo sarà inoltre illuminato e per una notte risplenderà di rosa. Presenzierà all’illuminazione Nicola Paulesu, assessore Welfare, Accoglienza e Integrazione, Casa del Comune di Firenze.

Il David illuminato di rosa

Firenze e provincia in rosa, dal 20 al 27 ottobre

Per richiamare ancora di più l’attenzione sull’importanza di effettuare controlli periodici, edifici e monumenti di Firenze e dintorni saranno del colore simbolo della manifestazione. Oltre al David di Piazzale Michelangelo, si illumineranno di rosa, in questo caso ogni sera, dal 20 al 27 ottobre, le porte storiche della città, il teatro Puccini, la loggia dell’Istituto degli Innocenti e il nuovo ingresso dell’ospedale di Careggi. A illuminarsi di rosa saranno anche Villa Poggio Reale nel Comune di Rufina, il Palazzo Comunale di Vaglia e Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello, mentre il Comune di Laterina Pergine Valdarno realizzerà nei propri ambienti installazioni creative per richiamare l’attenzione di tutta la cittadinanza sui temi affrontati nella campagna di sensibilizzazione.

Controlli ecografici gratuiti a Firenze e Pratolino

Dal 21 al 25 ottobre il tradizionale “punto rosa” al The Social Hub in viale Lavagnini 70 offre, su prenotazione, i controlli ecografici al seno per donne fino a 45 anni e oltre i 75 anni, che non rientrano nel programma di screening regionale, agli uomini con ereditarietà della malattia che desiderino controllarsi e a tutte le persone che hanno affrontato o stanno affrontando il processo di transizione per cambiare genere. Controlli ecografici gratuiti, su prenotazione, anche negli studi medici di Pratolino, ma per la sola mattinata di sabato 26 ottobre.

Be Pink, i negozi diventano rosa, dal 20 al 27 ottobre

Dal 20 al 27 ottobre l’associazione coinvolgerà l’intera città di Firenze, ma anche Pratolino, Vaglia, Rufina, Barberino di Mugello, Palazzuolo sul Senio e Laterina Pergine Valdarno, con la campagna #BePINK!, invitando a tingere di rosa finestre, balconi e le vetrine dei negozi, che esporranno il fiocco rosa origami ed il kit appositamente elaborato dalla onlus.

Gli incontri a Pratolino e Rufina

Giovedì 24 ottobre è previsto un incontro di approfondimento sul tema “Sport e prevenzione”: appuntamento alle 21 nella saletta civica della biblioteca comunale di Rufina. Sabato 26 ottobre l’associazione organizza invece una giornata di prevenzione e informazione, patrocinata dal Comune di Vaglia. A partire dalle 16 si svolgerà un incontro di approfondimento sulla prevenzione del tumore al seno con professionisti del settore. L’incontro si terrà nella sala civica polivalente di Vaglia.

Camminate e pedalate in rosa previste domenica 27 ottobre

Domenica 27 ottobre, nella giornata conclusiva, si terrà, con ritrovo alle 8 in piazza del Comune a Rufina, una camminata in rosa a cura di Rufina Trekking giri in giro, i cui proventi saranno destinati a supporto delle attività di Firenze in rosa onlus. Sempre domenica 27 ottobre è in programma una pedalata in rosa nella valle del Mugello, organizzata in collaborazione con Aps Bikeboobs nella valle del Mugello. Il ritrovo è alle 9.30 nell’area feste di San Piero a Sieve nel parco comunale Antonio Berti. Alle 10.30 partenza della pedalata sportiva non competitiva aperta a mtb, ebike e gravel, con un percorso solidale di 20 chilometri, organizzato per sostenere la lotta contro il tumore al seno.

Per informazioni e maggiori dettagli su ciascuna iniziativa è possibile consultare i profili social ed il sito dell’associazione.