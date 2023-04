"Tu la messa non la continui! Interrompi la messa!" ha urlato contro il prete che celebrava la funzione. Agitatissimo, in piena crisi mistico religiosa, entrava e usciva dalla chiesa. Sera di Pasqua: alle 18,30 alla chiesa di San Francesco in Montughi di via dei Cappuccini non era ancora il momento dell’"andate in pace, la messa è finita". Diceva messa il viceparroco don Francesco Mori, c’era anche il parroco don Mario Giovacchini. Sconcerto tra i fedeli, molte chiamate al 112 mentre i due religiosi cercavano di placare l’ira funesta di quell’uomo solitario, pervaso da sacro fuoco negazionista. E, per alcuni armato di coltello che però non è stato recuperato dalla Polizia e anzi pare che qualcuno ne abbia solo ’intuito’ la presenza.

Gli agenti hanno trovato il disturbatore prostrato, evidente lo stato di alterazione psichica. Origini macedoni, nato nel Bresciano nel ’77, da tempo in Toscana, vive a Sesto. A Montughi alcuni fedeli e certo parroco e vice parroco lo conoscono: è stato già protagonista di altre intemperanze. Forse per il suo stato di bisogno che ne ha alterato il pieno equilibrio. E’ stato denunciato per turbamento di una funzione religiosa del culto di una confessione.

g.sp.