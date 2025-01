"Trump, la rivincita". Arriva Sangiuliano

In libreria, per Mondadori, è uscito lo scorso 10 gennaio. Dieci giorni prima del giuramento e il reinserimento alla Casa Bianca del 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. "Trump, la rivincita", è la nuova edizione della biografia del tycoon scritta dal giornalista Rai ed ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Sabato a Firenze per la presentazione alla Villa Mediceo Lorenese del Poggio Imperiale (Piazzale del Poggio Imperiale 1, ore 10.30), insieme agli accademici Luciano Bozzo (ordinario di Relazioni Internazionali alla scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri) e Ginevra Cerina Feroni (Ordinario di Diritto Costituzionale e comparato di UniFi). L’evento sarà moderato dalla vice direttrice de La Nazione Cristina Privitera. Al testo, già uscito nel 2017, sono stati aggiunti nuovi capitoli che ripercorrono il periodo che va dai fatti di Capitol Hill ad oggi. Sangiuliano ripercorre tutta la vicenda esistenziale di Trump, le origini tedesche della famiglia, il nonno emigrante, gli studi di buon livello, l’ascesa come imprenditore.

Nel nuovo libro, l’autore prova a spiegare le dinamiche del suo successo. "La rivista Time ha proclamato Trump uomo dell’anno - ricorda Sangiuliano - la motivazione è chiara: la sua rinascita politica non ha paralleli nella storia americana. Comunque la si pensi è il frutto di una grande tenacia e capacità di resilienza. La rielezione di Trump dimostra, ancora una volta, il solco che divide la narrazione fatta da alcune élite autoreferenziali, che vivono negli attici e nei loft delle ztl americane, e la gente comune, quella che lavora e che soffre se la rata del mutuo lievita - aggiunge -. Trump ha rigenerato il patriottismo americano che supera le divisioni e afferma l’essere comunità".