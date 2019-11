Firenze, 9 novembre 2019 - Un falso agente di polizia si è presentato dalla proprietaria di un'abitazione di via Boccherini a Firenze dove c'era stato un furto e, proponendole di fare un sopralluogo, l'ha ulteriormente derubata di un cofanetto di preziosi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia l'uomo, un quarantenne non molto alto, vestito con giacca, avrebbe guadagnato la fiducia di una 75enne dicendole di essere un poliziotto e di voler fare un controllo a causa di furti in zona.

La donna quindi lo ha fatto entrare in casa dove c'era stato effettivamente un furto (400 euro in contanti e monili in oro) e l'uomo ha quindi avuto gioco facile a svolgere un sopralluogo come 'poliziotto' per verificare con la proprietaria eventuali ammanchi. Nel disordine l'uomo è uscito all'improvviso dalla casa e la proprietaria, sconcertata, ha constatato poco dopo che dalla camera da letto era sparito un cofanetto con i preziosi. Inoltre, per avvalorare il suo falso ruolo di poliziotto l'uomo avrebbe mostrato un tesserino dove verosimilmente la donna avrebbe letto una scritta tipo polizia e, soprattutto, un portachiavi che la stessa 75enne ha riconosciuto come simile a uno suo.

L'uomo è così stato fatto entrare in casa. Episodio analogo c'è stato in via Castelnuovo Tedesco, sempre a Firenze, e sempre venerdì mattina secondo quanto riferisce la polizia. Ma in questo caso, precedente all'altro, la proprietaria, un'altra 75enne, ha cacciato il malintenzionato descritto anche in questo caso come un quarantenne non troppo altro e ben vestito. L'uomo le avrebbe mostrato una placca metallica per convincerla di essere un non meglio precisato inviato delle forze dell'ordine. Le aveva detto di voler fare un controllo nella sua casa dopo che i ladri avevano derubato l'abitazione del vicino.