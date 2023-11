Trovata l’auto del ventunenne scomparso a Carpi

Sono andate avanti anche ieri, nei boschi nei dintorni di Barberino di Mugello, le ricerche di Fabio Occhi (foto), 21enne di Carpi (Modena), la cui auto è stata ritrovata sabato sera nella zona del Comune mugellano. Intanto i familiari, preoccupatissimi, hanno lanciato un appello a chiunque potrebbe averlo visto. Di Fabio Occhi, 21 anni, si sono perse le tracce da due giorni, quando ha detto ai familiari che sarebbe andato in biblioteca. La famiglia ha segnalato la scomparsa sabato stesso, e domenica ha depositato la denuncia in commissariato a Carpi. La sua auto è poi stata trovata, grazie anche al gps dell’assicurazione, a Barberino di Mugello nei pressi della località Aglio, vicino all’omonima area di servizio dell’autostrada A1. Per cercarlo, dopo il ritrovamento dell’auto, in Mugello si sono mobilitati Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e volontari. I pompieri, guidati dal proprio personale specializzato in topografia applicata al soccorso, hanno utilizzato Drago 53, l’elicottero del reparto volo di Arezzo, poi un drone da ricerca dotato di termocamera, squadre di terra con personale Cinofilo e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto), il sistema "Dedalo" per localizzare il cellulare, e personale del volontariato attivato con il piano Prefettizio. Per coordinare le ricerche domenica è stata installata nella zona di Barberino una Ucl, unità di comando locale. Iniziate sabato in tarda serata, le ricerche sono proseguite per tutta la giornata di domenica e di ieri, e nel frattempo il padre e la madre hanno diramato un appello, nella speranza che qualcuno abbia elementi utili per ritrovarlo. La famiglia ha diffuso anche una foto, nella quale il giovane indossa lo stesso cappotto che aveva al momento della scomparsa.

Nicola Di Renzone