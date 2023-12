Trofeo Grand Départ in Valdisieve

Fino a giovedì in Valdisieve, sarà possibile poter ammirare il trofeo Grand Départ che sarà assegnato al vincitore del Tour De France. Che quest’anno avrà il suo avvio proprio da Firenze, per poi attraversare la Valdisieve ed arrivare in Emilia Romagna il 29 giugno 2024. Nel corso di questi giorni i Comuni di Pelago e Pontassieve organizzano eventi di approfondimento per far conoscere il trofeo e per far scoprire la magia del ciclismo attraverso storie e protagonisti. Dopo gli appuntamenti dello scorso fine settimana, il Grand Départ sarà domani sera, alle 21 al Museo Geo, con il Cicloracconto di Giovanni Grossi Viaggio in bici attraverso sette capitali per un totale di 3799 chilometri, da Vienna a Parigi. Il Trofeo del Tour sarà esposto durante l’evento ed, anche, dalle 17 alle 19, normale orario di apertura del Museo Geo, in Piazza Vittorio Emanuele II. L.B.