Trofeo dell’uva, sfida tra ciclisti Da sabato la festa, a ottobre la sfilata

Successo di sport ed entusiasmo per il primo "Trofeo dell’Uva" per le vie di Impruneta, preludio alla Festa vera e propria che prenderà il via ufficialmente questo fine settimana per poi culminare nella sfilata del primo ottobre. I ciclisti esordienti del primo e secondo anno si sono sfidati con partenza unica e classifiche divise al termine della prova grazie all’organizzazione dalla Ciclistica Sancascianese con l’Ente Festa. Per 26 chilometri percorsi per otto volte lungo il circuito tra le vie del centro del capoluogo, gli atleti hanno riportato, dopo anni di assenza, il ciclismo sulle strade imprunetine.

Ai primi 10 classificati di ogni categoria, è stato consegnato un trofeo in cotto disegnato da Tullio Del Bravo e realizzato nella Fornace Massimo Carbone. Sul podio per gli esordienti primo anno si sono piazzati Matteo Girardi (primo anche in assoluto) dell’Asd Fausto Coppi, Riccardo Frosini dell’Olimpia Valdarnese e Gioele Gabbrielleschi dell’U.C. Donoratico. Tra gli atleti del secondo anno, primo posto per Michele Berardi (anche lui tesserato nell’Asd Fausto Coppi), Tommaso Fogli dell’U.C. Empolese e Andrea Mugnai del Velo Club di Empoli. Numerosi ciclisti sono arrivati anche dall’Umbria e dall’Emilia Romagna. Il neo presidente dell’ente Festa dell’Uva Filippo Venturi ha presentato anche l’ospite d’onore della sfilata-spettacolo del primo ottobre: sarà l’attore e regista Gaetano Gennai.

Manuela Plastina