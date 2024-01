Tributo a Pirandello: "Il Giuoco delle parti"

LASTRA A SIGNA

Domani alle 21, il cinema e Teatro delle Arti a Lastra a Signa, apre le porte a ’Il Giuoco delle parti’, di Luigi Pirandello. Spettacolo diretto dal regista Iacopo Biagioni con Romina Bonciani, Filippo Catelani, Fulvio Ferrati, Marco Giavatto, Filippo Macigni, Milena Mammato, Luca Palmieri e Antonio Timpano, della compagnia "I geneticamente modificati". Comapagnia che per lo più si occupa di prosa e spettacoli teatrali, molto conosciuta e attiva sul territorio, adatto a qualsiasi tipo di pubblico, dai più grandi ai più piccini.

Il Giuoco delle parti - come descriveva Antonio Gramsci - è una commedia costruita sul grottesco, sul capovolgimento di situazioni e sull’ironia. Appartiene alla seconda fase del teatro pirandelliano, quando i personaggi decidono di vivere e di estraniarsi dalla realtà, rifugiandosi nelle centomila maschere foggiate per se stessi e per gli altri.

Un teatro, quello di Pirandello, che ci invita a riflettere sull’esistenza e infatti una delle sue opere più note è proprio "Sei personaggi in cerca di autore".

Un percorso teatrale articolato in quattro fasi: teatro siciliano, teatro grottesco, metateatro e teatro di miti.

Per info e prenotazioni : [email protected] - 055 8720058.

Oppure sul sito ticketone.it.

Il costo del biglietto varia: intero 15 euro, ridotto e over sessantacinque 13 euro. Per i soci Coop, Arci, Biblioteca Comunale di Lastra a Signa e Amici del museo Caruso: ridotto under ventisei 8 euro. Per i tesserati Casateatro 11 euro.

Linda Coscetti