Trespiano, Pino, Porte Sante. Tre milioni per i cimiteri

Nuovi spazi, maggiore accessibilità alle strutture con riqualificazione di pavimentazioni, camminamenti e abbattimento delle barriere architettoniche. Va avanti il piano di riqualificazione e manutenzione dei cimiteri cittadini. Per preservarne il valore storico e architettonico, sono stati aperti diversi cantieri inseriti in una programmazione articolata, il cui filo rosso è il miglioramento della sicurezza, della fruibilità e del decoro di questi luoghi. Si parla di lavori per i quali, complessivamente, l’amministrazione ha investito quasi tre milioni di euro.

Per i cimiteri monumentali, Porte Sante e Trespiano, sono stati stanziati 1 milione e 350mila euro. Alle Porte Sante il programma di interventi prevede vari lavori di consolidamento. A Trespiano, invece, oltre al consolidamento del blocco ossari sta terminando il recupero del cancello principale e quello del sistema di ringhiere e camminamenti. Con oltre un milione di euro è stato finanziato il ripristino della pavimentazione nel loggiato superiore, del quadrato sopraelevato e del sistema di raccolta dell’acque piovana al cimitero di Rifredi, il recupero e il consolidamento dell’ingresso monumentale al Santa Lucia del Galluzzo e il recupero del muro perimetrale e della cappella mortuaria del cimitero di San Silvestro, a Ruffignano.

Quattrocentomila euro è invece l’investimento che si è reso necessario per realizzare nuovi spazi per le inumazioni ai cimiteri di Trespiano, Peretola, Settignano, Santa Lucia Galluzzzo, Sollicciano e Careggi. Al cimitero di Trespiano sarà anche realizzato un ossario comune per la fede islamica. Circa 120mila euro, infine, serviranno per l’abbattimento delle barriere architettoniche alle Porte Sante e al cimitero del Pino. "Quella che stiamo mettendo in campo - ha sottolineato l’assessore al Patrimonio, Dario Danti - è una riqualificazione continua e costante. Vogliamo mantenere in questi luoghi quel livello di decoro che spetta a luoghi così importanti per il ricordo dei nostri cari. Voglio ringraziare i servizi tecnici del Comune - ha aggiunto - e gli operatori dei cimiteri che ogni giorno lavorano con professionalità e dedizione".