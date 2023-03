In Toscana arriva il primo treno Pop di Trenitalia

I treni pop

Firenze, 6 marzo 2023 – Domani è il giorno dell'inaugurazione del primo treno Pop di Trenitalia in Toscana. Il treno sarà consegnato alla Regione Toscana il 7 marzo, alle ore 12.30. Seguirà il viaggio inaugurale da Firenze a Prato. Dopo l'inaugurazione prevista alle 12.30, alle 12.50 il treno partirà per Prato dove arriverà alle 13.10. Dopo una breve sosta ripartirà per Santa Maria Novella. All'iniziativa, annuncia la Regione, saranno presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, l'assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli, Sabrina De Filippis, direttore business regionale Trenitalia. La presentazione segue quella di dicembre con il primo treno Blues a tripla alimentazione. La particolarità del Blues, è che si può viaggiare su linee non elettrificate grazie al motore diesel e su linee elettrificate usando il pantografo: in questo modo ci sarà una riduzione di carburante e di Co2. A disposizione dei viaggiatori ci sono 300 posti a sedere, con otto postazioni bici: il convoglio è inoltre dotato di un sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all'effettivo numero di passeggeri trasportati.