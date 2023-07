Trenitalia e Italo, sciopero personale proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Orsa Disagi in vista per i pendolari

Sono stati confermati, dalle 3 di stamattina alle 2 di domani, gli scioperi, indetti a livello nazionale per il personale di Trenitalia e per quello di quello di Italo-Ntv. A proclamare l’astensione dal lavoro per le due società sono state, unitariamente, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. Per quanto riguarda Trenitalia, denunciano le organizzazioni sindacali "serve un adeguato piano di assunzioni, un maggiore equilibrio nella programmazione dei turni". Al centro dello sciopero di Italo-Ntv c’è il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre 2021.