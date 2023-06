Treni, Rfi: “I lavori alla stazione di Dicomano finiranno il 2 luglio”

Firenze, 2 giugno 2023 - Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato alla Regione Toscana che, in relazione agli interventi in corso nelle stazioni della linea Pontassieve - Borgo S. Lorenzo, le attività che stanno interessando la stazione di Dicomano e che hanno effetti sulla circolazione ferroviaria, si concluderanno il 2 luglio invece che il 10 giugno, diversamente da quanto inizialmente ipotizzato. Si tratta della realizzazione di un nuovo marciapiede dotato di sottopasso a servizio del secondo binario, del rialzamento dei marciapiedi di stazione per adeguarli allo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani e per facilitare l’accesso ai treni. In corso anche il rinnovo del fabbricato viaggiatori, delle pensiline e del sistema di informazioni al pubblico. Sono stati inoltre interamente rinnovati i binari della stazione per velocizzare il transito dei convogli. “Come si può ben comprendere – commenta l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli – si tratta di interventi necessari per il miglioramento dell’intera linea e delle sue stazioni. E’ per questo che chiediamo a passeggeri e pendolari di avere pazienza e di sopportare queste circa tre settimane di lavori in più. Del resto questi lavori fanno parte di un investimento importante, per complessivi 47 milioni da parte di Rfi, che permetteranno l’abolizione di 7 passaggi a livello e la riqualificazione di 8 stazioni, con positive ripercussioni su tutta la Faentina”. Quindi la disponibilità del binario per l’incrocio nella stazione di Dicomano si avrà a partire dal 3 luglio prossimo. Soltanto in quel momento sarà possibile avviare i lavori nella stazione di Contea Londa, che prevedono interventi analoghi a quelli in corso nella stazione di Dicomano, con la conseguente revisione del modello di offerta, che verrà adeguato già a partire dal prossimo 11 giugno. Per effetto di queste nuove programmazioni alcuni treni dell'offerta estiva subiranno una rimodulazione di orario. Al momento si tratta di quattro treni al giorno: i regionali R 6069 Firenze SMN – Borgo S. Lorenzo e R 6074, del R 18932, del R 18942 Borgo S. Lorenzo – Firenze SMN in servizio tra Firenze e Borgo S. Lorenzo via Pontassieve. Questi treni a partire dal 3 luglio riprenderanno poi la programmazione originariamente prevista.