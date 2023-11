Treni, nuovi orari per la Faentina: “L’alluvione ha allungato i tempi di percorrenza”

Borgo San Lorenzo (Firenze), 13 novembre 2023 – Nuovi orari per la Faentina. Ed il motivo, a quanto pare, sembra legato ai maggiori tempi di percorrenza in seguito all’alluvione. La denuncia arriva dai sindaci di Borgo San Lorenzo e Marradi, preoccupati per le ripercussioni che potrebbero esserci per i pendolari.

“Abbiamo appreso dalle segnalazioni degli utenti – afferma il primo cittadino di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni – che dal 12 dicembre entrerà in vigore un nuovo orario per la tratta con modifiche di partenze a arrivi a causa del maggiore tempo che ci vuole ai convogli per percorrere il tratto tra Marradi e Faenza pesantemente danneggiato dalle alluvioni di Maggio, ma secondo quanto ci hanno comunicato questo orario ha anche visto la cancellazione di alcuni convogli con assenza di collegamenti anche tra Borgo e Marradi per numerose ore nell’arco della giornata. Ho subito interessato Regione e Trenitalia in modo da ricevere i tutti i chiarimenti necessari”.

La situazione della tratta ferroviari Marradi-Faenza, è stata anche all’attenzione di un incontro dello scorso 5 ottobre, in cui sono stati illustrati i problemi ancora presenti che avrebbero portato ad allungare il viaggio, ma non erano stati indicati i nuovi orari.

“Siamo tutti consapevoli delle difficoltà, ma gli orari e i servizi devono essere concertati anche con i territori – prosegue Omoboni -. Da mesi chiediamo che i servizi siano ampliati e incrementati, per esempio con collegamenti serali. E invece assistiamo a riduzioni anche indipendenti dalle calamità che hanno colpito l'alto Mugello. C’è bisogno di implementare il trasporto pubblico, c’è la necessità di dare servizi ai nostri territori, ascoltando le richieste di chi prende il treno tutti i giorni"

"Apprendiamo, a mezzo social e tramite segnalazioni dei pendolari, afferma il sindaco di Marradi Tommaso Triberti - la notizia dei nuovi orari apparsi sul sito di Trenitalia. L'Amministrazione comunale di Marradi è basita per l'ennesima gestione raffazzonata di una situazione che mette in seria difficoltà la comunità marradese da maggio ad oggi. Più volte abbiamo richiesto di poter ricevere una bozza dei nuovi orari che, come ci era stato spiegato, avrebbero avuto dei cambiamenti dovuti a rallentamenti di una decina di minuti a causa della situazione, comportando una rimodulazione delle corse, mantenendone però il numero complessivo, ma quella a cui ci troviamo di fronte non è una rimodulazione delle corse ma un taglio al servizio. Gli orari che sono stati anticipati a mezzo canali social e pubblicati sul sito Trenitalia non tengono minimamente conto dei bisogni di un territorio, con buchi di molte ore, rendendo inutile ogni considerazione”.