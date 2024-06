Treni, lavori sulla Roma-Firenze: modifiche alla circolazione

Firenze, 21 giugno 2024 - Dal 22 giugno al 29 luglio, per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI sulla linea Alta Velocità Roma- Firenze, la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche. Le attività si svolgeranno in notturna (dalle ore 22:05 alle ore 05:05), a giugno, il 22/23, 23/24, 29/30 e 30/1 luglio, e il 13/14, 14/15, 20/21, 21/22, 27/28, 28/29 luglio. I treni coinvolti saranno i seguenti: - Alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento delle linee Venezia-Roma/Napoli, Torino/Milano-Roma, Napoli-Firenze, Milano-Reggio C., Genova-Roma, in transito nella fascia oraria interessata dai lavori, subiranno modifiche d'orario con incremento dei tempi di viaggio fino a un'ora. - Il treno InterCity 1579 della linea Prato Centrale-Roma Termini e i treni InterCity Notte Roma-San Candido, Roma-Trieste e Salerno-Torino subiranno modifiche d'orario. I treni InterCity Notte Milano-Siracusa, e viceversa, subiranno modifiche di percorso con la cancellazione della fermata di Firenze Campo di Marte e modifiche, parziali, d'orario. - Alcuni treni del Regionale di Trenitalia delle linee Firenze/Chiusi-Roma, Ancona-Roma e Roma-Terni subiranno modifiche d'orario e di percorso. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.

