Treni, i pendolari chiedono più coinvolgimento: "Ripristinare gli incontri semestrali"

Il consigliere regionale Elisa Tozzi (FdI) ha presentato un’interrogazione in cui sostiene la richiesta del Comitato pendolari del Valdarno: vogliono essere coinvolti nel tavolo con Comuni e Rfi sui disagi vissuti da chi si sposta col treno. "Chiediamo alla Regione come intende risolvere i disservizi sulla linea Firenze-Arezzo – sottolinea la rappresentante FdI - e di ripristinare gli incontri semestrali tra assessorato e pendolari" come era prassi del precedente assessore. "Quasi tutti i giorni si verificano disagi – dice Tozzi -. La puntualità non può essere un’eccezione: Rfi deve rispettare il contratto di servizio".

Ma.Pl.