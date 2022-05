Due nuovi treni Rock per la linea Firenze-Prato-Pistoia

Firenze, 11 maggio 2022 - Potenziata la linea Firenze - Prato - Pistoia con altri due treni Rock per il rinnovo della flotta in Toscana. Entrambi i treni sono composti da sei carrozze con una capienza di 717 posti a sedere. Il primo dei due treni è entrato in servizio lo scorso lunedì 9 maggio, il secondo questa mattina, 11 maggio, alle 6.

I nuovi mezzi vanno così ad incrementare e rinnovare la flotta dei treni Regionali della Toscana. Un segnale importante in questo momento di ripartenza in cui le persone hanno ripreso a spostarsi per lavoro, studio e tempo libero ed in previsione del periodo estivo.

Con questi due nuovi mezzi salgono a 14 i treni arrivati nella Regione negli ultimi due anni. Si tratta di treni ecosostenibili riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, così come l’utilizzo di materie prime provenienti dal riciclo. I mezzi sono costruiti in modo da facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità. Presenti sul treno ben 18 posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione.