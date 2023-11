Circolazione dei treni sospesa tra Empoli e Firenze. Si replica nel weekend

Firenze, 21 novembre 2023 – Per il secondo fine settimana consecutivo circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze ed Empoli per consentire lavori di manutenzione da parte del gestore della strada al viadotto sul fiume Arno in località San Donnino. Lo rende noto Rfi.

Per quanto riguarda i treni Av Roma-Firenze-Genova, spiega una nota, le sei Frecce in programma giornalmente saranno deviate via Pisa-Livorno-Grosseto e subiranno variazioni di orario, con allungamento dei tempi di percorrenza e soppressione delle fermate intermedie di Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina. Per i treni regionali sulla linea Firenze-Pisa i collegamenti saranno effettuati via Prato-Pistoia- Lucca, ad eccezione di tre corse tra Lastra a Signa-Signa, Montelupo ed Empoli dedicate agli studenti che saranno effettuate con autobus.

Sulla Firenze-Siena i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli, i collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Castelfiorentino da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa ed in alcuni casi anche Firenze Rifredi. Sulla tratta Firenze- Empoli da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Castelfiorentino da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa.

La mattina di domenica 26 a causa della Maratona di Firenze, gli autobus sostitutivi tra Castelfiorentino e Firenze SMN effettueranno il servizio a Firenze Rifredi. La tratta tra Firenze Rifredi e Firenze SMN e viceversa potrà essere effettuata in treno.