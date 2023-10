Incendio di sterpaglie, caos treni sulla linea Livorno-Pisa-Siena

Firenze, 3 ottobre 2023 – Un incendio di sterpaglie vicino ai binari tra le Cascine e le Piagge ha messo in ginocchio la circolazione ferroviaria sulla linea Livorno-Pisa-Siena. Nel corso della mattinata il traffico è stato interrotto. Caos per i treni diretti a Firenze da Empoli.

Il fumo ha invaso i binari e come da protocollo il transito è stato fermato e riaperto intorno alle 10.30. Numerosi disagi per i pendolari, costretti in alcuni casi a scendere.

Il regionale partito alle 9.04 da Empoli, ad esempio, è stato fermato a Le Piagge. Ma i treni sono fermi anche in direzione opposta.

Sul posto i vigili del fuoco. Non si registrano feriti e nessun veicolo sarebbe coinvolto nel rogo.