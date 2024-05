Trekking, apre la locanda per i pellegrini

Una nuova sosta per i pellegrini di passaggio in Valdisieve. Un passaggio moderno, ma dal sapore antico, inserito nel cuore del Cammino di San Francesco. A Pontassieve riapre la Locanda Toscani da Sempre, storico affittacamere nel cuore del capoluogo. Che, ora, torna però con una modalità di accoglienza totalmente nuova e - soprattutto - non proprio comune, almeno in Valdisieve. Ben oltre tutti i più moderni sistemi di prenotazione, la Locanda è ora dimora per i pellegrini lungo "La Via di Francesco", di cui Pontassieve è meta della prima tappa. Punto cruciale per raggiungere La Verna ed Assisi in pellegrinaggio, lungo la via del Santo che da piazza Santa Croce, a Firenze, conduce fino a Roma. In tutto sette camere ampie e luminose, tra matrimoniali, triple e quadruple, con bagno privato, che si affacciano sullo storico cortile interno. Tutte sono a disposizione, ma l’ottava stanza è esclusivamente dedicata a coloro che camminano lungo la via di Francesco. In sostanza, i pellegrini possono passare da Pontassieve, confidare che ci siano camere libere ma con la certezza che una, comunque, è dedicata ai camminatori di San Francesco. L’iniziativa nasce in collaborazione l’Associazione "I Cammini di Francesco in Casentino".

Leonardo Bartoletti