Tre piazze, un progetto e due milioni di euro

di Andrea Settefonti

Restyling per tre piazze di Barberino Tavarnelle. Si tratta di piazza Mazzini a Barberino, piazza Matteotti e piazza Cresti a Tavarnelle per le quali la giunta Baroncelli spenderà oltre 2 milioni di euro. L’intervento più costoso, 1 milione e 850mila, è quello per la riorganizzazione degli spazi tra piazza Mazzini e il parcheggio pubblico, per un progetto che incrementerà l’accessibilità del borgo e valorizzerà il punto panoramico sulla Valdelsa. Il progetto è stato elaborato dall’architetto del Comune Alessandra Saltarin. "Si tratta – sottolinea il sindaco David Baroncelli – di una delle opere più significative del mandato. L’intento è quello di rinnovare la piazza come spazio accogliente, elegante, in armonia con il territorio e con le architetture medievali del “castello“. E che al tempo stesso permetta di godere degli spazi pubblici e delle zone verdi in totale sicurezza". In sostanza "ridisegniamo un nuovo spazio nel rispetto del vincolo storico e ambientale della piazza che stabilisce una linea di continuità con l’ambiente. L’area sarà valorizzata con la storica fontana, la presenza di un giardino all’italiana, arricchito da aiuole, sedute e ovali alberati". L’intervento sarà articolato su più livelli: quello della piazza, il livello del parcheggio sottostante che si uniformerà maggiormente allo spazio del punto panoramico e il terzo livello ancora inferiore dove sarà realizzato un nuovo parcheggio con 40 posti auto disponibili. Il progetto sarà presentato dal sindaco David Baroncelli, dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fontani e dai tecnici Renato Beninati, responsabile dell’area, e l’architetto Alessandra Saltarin il 20 aprile alle 21 nella sala del consiglio comunale di Barberino.

A Tavarnelle, in piazza Matteotti sarà rifatta anche la pavimentazione che ha presentato infiltrazioni fin da subito dopo il rifacimento di una quindicina di anni fa. La spesa è di 300mila euro e i lavori inizieranno martedì dopo Pasqua per finire a giugno. Prevista anche una nuova illuminazione pubblica a led mentre resteranno inalterati sia la viabilità sia i parcheggi disponibili. L’amministrazione comunale si propone di migliorare infine la fruibilità di piazza Cresti, detta piazza Vecchia, anch’essa soggetta al rinnovo della pavimentazione, in programma nei prossimi mesi.