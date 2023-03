Tre giovanissimi studenti della De Amicis alle finali dei Giochi Matematici

Grandi soddisfazioni per gli alunni della primaria "De Amicis" del comprensivo Gino Strada che hanno ottenuto risultati notevoli nelle finali regionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo, ospitati a Camaiore e rivolti a tutti gli allievi delle terze, quarte e quinte delle primarie, alle secondarie di primo grado e alle prime seconde e terze delle secondarie di secondo grado. All’iniziativa hanno preso parte 35 allievi del comprensivo Strada (su 271 totali) che si sono cimentati nelle prove matematiche divisi in diverse categorie. Tutti hanno ottenuto un ottimo risultato ma tra loro tre alunni della primaria De Amicis, Arturo Salvadori, Andrea Galietta e Lorenzo Gabbanini, si sono classificati al primo posto nella loro categoria e potranno volare a Palermo, il 14 maggio, per la finale nazionale a rappresentare il Gino Strada e il Comune di Sesto con un grande ‘in bocca al lupo’ da parte di compagni e insegnanti.