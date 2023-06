Tre Giovani Feriti in Incidente Frontale a Campi Bisenzio

Tre giovani feriti in un pauroso incidente avvenuto, poco prima delle 5 di ieri mattina, in via Leonardo Da Vinci a Campi Bisenzio. Stando alla prima ricostruzione, due auto si sono scontate frontalmente dopo che una ha invaso la corsia opposta. Nell’impatto, fortissimo, hanno riportato traumi e ferite in tre, due ventenni e un 23enne, che sono stati trasportati al pronto soccorso di Careggi in codice giallo. Completamente distrutti i mezzi. Coinvolta anche una terza vettura che sopraggiungeva, ma senza feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Calenzano che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture, mentre i tre feriti venivano soccorsi dal personale sanitario inviato dal 118. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Signa e della stazione di Campi per indagini e rilievi.