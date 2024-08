Tre giorni per i bimbi. Il Museo del Figurino nel borgo antico

Sono aperte le iscrizioni per "MuFis on air", tre giorni di divertimento nel borgo medievale di Calenzano prima del rientro a scuola. L’iniziativa, organizzata dal Museo del Figurino storico dal 4 al 6 settembre con orario 8,30-16,30, è rivolta a bambini dai 6 agli 11 anni che potranno scoprire il passato e conoscere il presente attraverso i figurini storici e non solo, con giochi, attività, laboratori. Il costo è di 25 euro al giorno (sconto del 10% per possessori carta socio Unicoop Fi, Coop Tirreno e per iscrizione secondo figlio). La merenda e il pranzo a sacco saranno forniti dalle famiglie. Info e iscrizioni: [email protected] - [email protected] .