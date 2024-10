Tre corone d’oro. Targa d’argento per i cittadini

C’è tempo fino al 12 ottobre per proporre a chi assegnare il premio Tre corone d’oro 2024, massima onorificenza civica comunale. Tutti i cittadini, i consiglieri comunali e la giunta possono segnalare persone nate o residenti a Rignano che si siano particolarmente distinte con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, della cultura, dell’istruzione, della politica, del volontariato e che abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità rignanese. Possono essere segnalate anche associazioni o enti di zona che si sono contraddistinti per la loro opera. Chi verrà scelto sarà premiato con una targa d’argento e il simbolo comunale, segno di ringraziamento per l’opera svolta a favore della comunità. Le candidature vanno inviate per mail a [email protected] o rivolgendosi allo sportello URP del Comune, specificando le motivazioni della propria proposta. Intanto si sono concluse le altre iniziative tutte rignanesi del Perdono e del Palio delle Tre Corone: il drappo di quest’ultimo è andato al popolo di Cellai-Le Valli. Numerosi gli eventi frutto dell’impegno di tante persone e associazioni, da "Tutto in una notte" alla "Rignano Run" e il "25° Trofeo ciclistico commercio, industria ed artigianato". Entusiasmo per la sfilata "Moda e Spettacolo" che, con i fuochi pirotecnici di luci e musica, ha chiuso il Perdono 2024.

Manuela Plastina