Tre anni fa morì. Natale Benvenuti. Evento in ricordo

A tre anni dalla sua scomparsa, l’11 marzo verrà ricordato Natale Benvenuti, noto come il partigiano Stoppa. Figura di riferimento per la Valdisieve, Natale Benvenuti è stato un testimone del periodo della Resistenza, dedicando la sua vita alla trasmissione della memoria storica, soprattutto tra i giovani. Con il suo racconto diretto e appassionato, ha messo in guardia le nuove generazioni dall’indifferenza del passato, convinto del valore della Memoria. L’evento è organizzato con il patrocinio dei Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina. Il programma prevede - alle 17,30 – la deposizione di un fiore all’albero dedicato a Natale Benvenuti, al Campino dei Peri di sopra. Poi, alle 17,45, gli interventi di Nicola Povoleri, Sindaco di Pelago, Marica Renai, Presidente Anpi Pontassieve Pelago, Luciano Castellani, Presidente Circolo Arci Rinascita 72 e Marco Trapassi, Segretario Sei Valdisieve. Alle 18 saranno lasciati fiori alla targa commemorativa.

L.B.