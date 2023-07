Trauma cranico dopo la caduta: impiegata soccorsa nell’ufficio postale

Firenze, 8 luglio 2023 – Una mattinata caotica nell’ufficio postale di via Senese a Firenze dove un’impiegata è caduta riportando un trauma cranico. Sono scattati gli accertamenti del personale del Dipartimento di Prevenzione degli Infortuni sul lavoro della Asl Toscana Centro per l’infortunio sul lavoro negli uffici di via Senese 49rosso. L'incidente è accaduto stamani, 8 luglio, verso le 9.20. Secondo ricostruzioni l'addetta allo sportello, 61 anni, è scivolata e caduta, riportando un trauma cranico. Il 118 ha ricoverato l'impiegata con codice di urgenza giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli. Il Pisll ha avviato gli accertamenti del caso.