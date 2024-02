Trasporto pubblico per studenti delle superiori. La sperimentazione della nuova corsa post lezione

RIGNANO

Importante novità da domani per le famiglie i cui figli studiano alle superiori di Bagno a Ripoli: parte in via sperimentale una nuova corsa di trasporto pubblico urbano per riportarli a casa al termine delle lezioni.

Il servizio riguarda in particolare gli studenti frequentanti l’Istituto Gobetti Volta e residenti nelle frazioni rignanesi di San Donato, Le Corti e anche del capoluogo.

Per loro già da domani e appunto in via sperimentale, sarà garantito il collegamento sul ritorno delle ore 13,55.

Era stato fortemente richiesto dalle stesse famiglie perché gli orari tradizionali non andavano bene per i ragazzi che escono poco prima delle quattordici, costringendoli a lunghe attese o a dover utilizzare i mezzi privati, costringendo i genitori ad andare su e giù da Bagno a Ripoli. L’iniziativa, spiegano dal Comune di Rignano, "è possibile grazie alla fattiva collaborazione del gestore del servizio pubblico ColBus: in collaborazione con i nostri uffici e dopo un’accurata revisione dei percorsi, ha operato questa importante ristrutturazione del servizio e dell’orario rispondendo a necessità emerse e conosciute già da alcuni anni".

Sicura della buona riuscita l’assessore ai trasporti Silvia Meli. "Andiamo incontro alle esigenze dei nostri cittadini, ma continueremo a porre attenzione alle segnalazioni che ci arriveranno per migliorare sempre più la qualità della vita dei nostri studenti e delle relative famiglie". Come detto, il servizio riguarda gli studenti frequentanti l’Istituto Gobetti Volta e residenti nelle frazioni rignanesi di San Donato, Le Corti e anche del capoluogo.

Manuela Plastina