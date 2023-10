Trasporti, abbattuti i costi per studenti e cittadini fragili: "Incontro alle esigenze di tutti"

Sostegno delle fasce deboli e degli studenti. È la misura con la quale il Comune di Barberino Tavarnelle rimborsa fino al 40% il costo per l’abbonamento al trasporto pubblico sostenuto dai pendolari. In particolare, studenti e non, mediante l’introduzione di rimborsi a tariffa Isee sugli abbonamenti dal 1 settembre al 31 agosto del prossimo anno.

"L’intento è quello di andare incontro alle esigenze economiche di quelle categorie di utenze del nostro territorio che maggiormente ricorrono al servizio del Tpl, ovvero gli studenti e i lavoratori", spiega il sindaco David Baroncelli. "Riteniamo fondamentale sostenere l’utilizzo del trasporto pubblico locale anche per promuovere obiettivi di sostenibilità". La giunta ha stanziato complessivamente 10mila euro e sono tre le fasce Isee interessate: fino a 12mila 40% di rimborso, tra 12mila e 24mila il 30% e tra 24mila e 36.151, il 20%.

Per accedere al rimborso occorre essere residenti nel Comune di Barberino Tavarnelle ed essere in possesso del tagliando Isee Tpl e di un abbonamento a tariffa Isee o a tariffa agevolata. I rimborsi saranno accreditati direttamente ai cittadini e saranno erogati in base all’ordine temporale di arrivo delle richieste. Le domande devono essere compilate su un modello apposito, disponibile sul sito web del Comune. Info Ilenia Ferrini 055 8052348.

Andrea Settefonti