Trasporti: a Firenze torna il bonus per studenti e nuovi utenti

Firenze, 14 agosto 2024 - Torna il bonus Tpl a Firenze, la campagna promossa dal Comune per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico in città e rivolta sempre a studenti delle scuole superiori, nuovi utenti e abbonati storici. Con la campagna 'Ti porta Firenze', si legge in una nota, chi usa il mezzo pubblico almeno 10 volte al mese avrà il rinnovo dell'abbonamento anche per il secondo semestre dell'anno. La giunta comunale, nel corso dell'ultima seduta, ha approvato la delibera su proposta dell'assessore alla Mobilità Andrea Giorgio con uno stanziamento dedicato di 3,18 milioni di euro cui si aggiungono 120mila euro destinati al potenziamento dell'infrastruttura digitale per la gestione dell'agevolazione. Tornano anche i contributi per gli studenti universitari. Sempre la giunta ha recentemente dato il via libera all'accordo tra Comune, Regione, Ateneo fiorentino, Azienda per il diritto allo studio e Autolinee Toscane che prevede l'abbonamento scontato per gli iscritti all'anno accademico 2024-2025 per usare bus e tramvia nell'area metropolitana fiorentina. Il contributo da parte del Comune è di 600mila euro. Sono confermate le tre categorie target dell'iniziativa: studenti nella fascia di età delle scuole superiori (nati tra il primo gennaio 2006 e il 30 aprile 2011); nuovi abbonati (che non hanno un account sulla piattaforma di Autolinee Toscane o che hanno un account ma non rientrano nel profilo degli abbonati storici); utenti già utilizzatori del servizio tpl che hanno acquistato nei 18 mesi precedenti alla richiesta di bonus almeno uno dei seguenti abbonamenti per il capoluogo urbano: 6 abbonamenti mensili anche non consecutivi, 2 abbonamenti trimestrali anche non consecutivi, 1 abbonamento trimestrale e 3 abbonamenti mensili anche non consecutivi, 1 abbonamento annuale. Come l'anno scorso gli studenti e i nuovi abbonati dovranno pagare una 'quota fedeltà' pari a 50 euro previa presentazione della dichiarazione Isee: in caso di mancata presentazione la quota fedeltà sarà di 110 euro. "Abbiamo confermato anche per quest'anno il bonus tpl - dichiara la sindaca Sara Funaro -, un aiuto concreto per famiglie, cittadini e studenti che punta a incentivare l'uso dei mezzi pubblici in città e a promuovere una migliore vivibilità e una maggiore sostenibilità ambientale".