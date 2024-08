Trasforma la cantina in una casa. I turisti pagavano 150 euro a notte. Nei guai un affittacamere fiorentino

Era pubblicizzata su una nota piattaforma di prenotazioni come un alloggio nel centro di Firenze alla tariffa di 150 euro a notte. E dalle foto sembrava anche un’abitazione degna di nota, carina e ben posizionata: con tutti i servizi, vicina ai monumenti più importanti della città e ampiamente abitabile anche da più persone. Peccato che si trattasse di una cantina trasformata in una abitazione senza permesso. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia municipale nell’ambito dei controlli disposti dal comandante Francesco Passaretti a tutela dei turisti nel periodo di Ferragosto.

Gli uomini dei Reparti Polizia Amministrativa ed Edilizia ieri l’altro si sono recati sul posto per una verifica: qui hanno scoperto che i locali interrati, 50 metri quadrati accatastati come cantina, erano stati trasformati abusivamente in un’abitazione con soggiorno cucina, camera e bagno. Il tutto senza l’altezza necessaria per l’agibilità e senza finestre. E quella ’specie’ di abitazione era anche occupata: gli agenti hanno infatti trovato una famiglia straniera che l’aveva affittata per un soggiorno breve nel capoluogo per il periodo di Ferragosto.

Il proprietario è stato multato per mancato versamento della tassa di soggiorno (sanzione da 2mila euro) e segnalato all’autorità giudiziaria per cambio di destinazione d’uso abusivo e per mancata comunicazione dei nominativi degli ospiti alla Questura. In collaborazione con il Reparto Antievasione varrà avviata la segnalazione sia per il recupero della tassa di soggiorno che per altri eventuali redditi non dichiarati.

Dall’inizio dell’anno la polizia municipale di Firenze ha eseguito circa 300 controlli, con altre 60mila euro di sanzioni amministrative contestate. Nel 2023 l’imposta di soggiorno evasa accertata ha sfiorato il milione di euro.

"Ancora una importante operazione della Polizia Municipale a tutela della città frutto di una attività mirata che prevede l’analisi delle piattaforme on line e controlli sul campo– commenta l’assessore alla Polizia Municipale Andrea Giorgio –. Tutti devono attenersi alle regole: i turisti da cui giustamente pretendiamo rispetto per la città, ma anche chi a Firenze vive e chi vi svolge attività imprenditoriali. Ringrazio la Municipale per il suo impegno quotidiano a presidio del territorio e contrasto dell’illegalità".

Quello degli affittacamere abusivi a Firenze è un problema annoso e sul quale i vigili urbani, così come Palazzo Vecchio, stanno lavorando da tempo. Si calcola che sulle quasi 15mila case pubblicizzate su internet per gli affiti brevi, circa il 20% sia completamente abusivo e sprovvisto di ogni permesso. A questa percentuale va aggiunto un altro 30% che sfugge al controllo sia della Città metropolitana che del Comune, dove è conservato il registro sul quale i proprietari di abitazioni devono comunicare la propria attività.

Ma ora la municipale è decisa a usare il pugno duro contro gli evasori anche per recuperare le migliaia di euro che dovrebbero essere versate nelle casse di piazza della Signoria.

La truffa scoperta dagli agenti è solo la punta dell’iceberg, sono infatti tanti i fiorentini che hanno deciso di trasformare cantine, vecchi negozi e soffitte anguste in abitazioni da affittare ai visitatori, soprattutto stranieri, che vengono a trascorrere qualche giorno a Firenze. I servizi di controllo dei vigili urbani continueranno anche nelle prossime settimane e riguarderanno tutta la città e non solo il centro storico.

A.P.