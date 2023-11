Trasassi, al via la sistemazione

Sono partiti a Vicchio gli interventi di sistemazione strutturale del ponte di Trasassi, sul torrente Botena. Si tratta di un intervento, dell’importo di 250 mila euro, finanziato dal Pnrr. Il ponte è un manufatto in muratura con una luce di circa 9 metri, in un buono stato di conservazione. I principali interventi consistono nella sistemazione della base d’appoggio, nel rifacimento dei parapetti in muratura e nella sostituzione dei guardrail , oltre al consolidamento delle sponde del torrente. "Si tratta di un intervento importante e atteso - spiega il consigliere del sindaco per i Lavori pubblici Fabio Cipriani - che possiamo finalmente portare avanti grazie ai fondi del Pnrr destinati al Comune di Vicchio. Il ponte di Trasassi è fondamentale per garantire la percorrenza della strada comunale di Paterno, inoltre dopo l’esecuzione dei lavori sarà possibile il transito dei mezzi pesanti e di quelli del Comune, che consentiranno l’asfaltatura della strada di Paterno".

