Transizione energetica e digitale: "L’industria riveda i processi"

"Transizione ecologica: 6,6 miliardi extra dal Pnrr per le imprese": oltre duemila persone ieri al Mandela Forum per la terza edizione di Energia dell’Italia. E’ stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a tracciare la rotta verso la transizione energetica e la sostenibilità nell’evento promosso da Anter, che ha radunato gli Stati generali italiani della sostenibilità.

"La complessa doppia transizione energetica e digitale che abbiamo intrapreso – ha detto Urso nel videomessaggio – richiede un cambiamento radicale per la società intera, per il tessuto industriale che è chiamato a rivedere i suoi processi produttivi e organizzativi, per i cittadini che devono abbracciare nuovi comportamenti improntati all’uso intelligente delle risorse all’economia circolare. E per le istituzioni sempre più deputate a offrire policy e strumenti a supporto delle imprese e dei cittadini. Il nostro ministero è impegnato a fianco delle imprese nella transizione ecologica dei processi produttivi, cercando di coniugare appieno la sostenibilità ambientale con la assoluta necessaria sostenibilità produttiva e sociale. La revisione del Pnrr ha consentito di destinare oltre 6,6 miliardi in più a questa finalità. Nello specifico abbiamo previsto 6,3 miliardi per il piano transizione 5.0 che si coniuga con industria 4.0 e 320 milioni per impianto di imprese. Il piano non trascura un aspetto dirimente per il buon esito della transizione energetica, vale a dire la riqualificazione delle competenze a cui destiniamo una parte importante di questa misura. Le imprese nel presentare il piano possono destinare il 10% delle risorse alla formazione dei propri lavoratori ai fini di utilizzare al meglio le nuove tecnologie digitali e green. In questo contesto il lavoro di Anter nelle scuole è prezioso".

La manifestazione è stata l’occasione per il lancio del nuovo progetto di Anter, Un Comune per Amico, che ha l’ambizione un traino divulgativo per accompagnare gli enti locali verso la sostenibilità. Tra gli intervenuti la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario Patrizio La Pietra, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il presidente Anci Toscana Matteo Biffoni. A moderare la conduttrice Tessa Gelisio.