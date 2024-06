Tramvia, tracciato della discordia. Le firme per dire no alla variante

"Sì alla tramvia, no alla variante": a ribadirlo sono i residenti nella zona di via San Giusto e via Masaccio che, dopo le prime proteste, con le strade tappezzate di striscioni, si sono costituiti ufficialmente come comitato e hanno dato vita anche a una raccolta di firme. "Sta andando molto bene – spiegano dal comitato -, abbiamo già raggiunto un numero di tutto rispetto considerando che abbiamo iniziato da pochi giorni. I campigiani si stanno dimostrando molto solidali: infatti si sono presentate anche tante persone che non abitano nei paraggi". Raccolta che comunque prosegue: "Senza alcun confronto con i cittadini interessati – scrive il comitato sulla propria pagina Facebook -, l’amministrazione comunale ha comunicato tramite i social di voler approvare una variante che prevede il passaggio della tramvia nelle due strade, cancellando di fatto il progetto originario e al momento l’unico approvato, che invece prevedeva che le rotaie passassero da via Prunaia con capolinea in piazza Aldo Moro". Fra le criticità espresse, la sicurezza, i parcheggi, i "probabili espropri e gli effetti negativi sulle attività commerciali", "possibili ritardi dei mezzi di soccorso", ma, soprattutto, una "rivoluzione della viabilità: con la chiusura al traffico di via San Giusto e via Masaccio ci sarà un aumento del traffico nelle strade parallele, in particolare in via Benedetto Croce, che probabilmente, diventerà a doppio senso come unica nuova via di accesso al centro".