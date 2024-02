Tramvia, Giani: “Entro giugno passaggio sperimentale fino a San Marco”

Firenze, 20 febbraio 2024 - Stamani abbiamo fatto la riunione periodica del collegio di vigilanza delle tramvie che presiedo come presidente della Regione: è stata una certificazione di uno stato dei lavori che prosegue con intensità ed efficacia. A partire dalle valutazioni delle tramvie in essere, con i lavori del tratto Fortezza da Basso - Spartaco Lavagnini - piazza San Marco che potrebbero portare davvero a realizzare entro giugno" 2024 "il primo passaggio sperimentale dei tram fino San Marco salvo poi metterla in esercizio per l'inizio dell'anno scolastico del prossimo autunno". Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze. Inoltre, ha aggiunto, "abbiamo preso atto che entro un paio di mesi potranno partire i cantieri verso Bagno a Ripoli", poi "siamo alla fine della progettazione definitiva della linea Leopolda - Piagge - Campi Bisenzio avendo accettato il nuovo arrivo in via Aldo Moro secondo le preferenze espresse dal Comune. Siamo a buon punto - ha continuato Giani - per arrivare alla definizione del progetto preliminare rafforzato, quello che la legge richiede per l'accesso ai finanziamenti, per la tramvia verso Sesto Fiorentino" a "abbiamo anche impostato il lavoro per arrivare al progetto preliminare del metrotram, con velocità più alta e fermate diluite, da Peretola a Osmannoro fino al Pecci e alla stazione di Prato. E abbiamo verificato il proseguimento della conferenza dei servizi per la tramvia su Rovezzano. Insomma - ha concluso Giani - il tpl trova un potenziamento forte con un programma gestito tra Regione, Comune di Firenze e tutti gli altri Comuni, che stiamo gestendo con grande impegno".