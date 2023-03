Tramvia Firenze, dal 13 marzo cambia il cantiere in piazza San Marco

La tramvia a Firenze

Firenze, 10 marzo 2023 – Nuova fase per i lavori della linea tramviaria Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco: il 13 marzo, riporta una nota di Palazzo Vecchio, cambia la cantierizzazione in piazza San Marco. L'avvio delle operazioni di modifica scatterà alle ore 21 in modo da aver completato il nuovo l’assetto della piazza alla ripresa del servizio del trasporto pubblico. Il cantiere andrà a interessare la parte centrale della piazza, rimarranno attivi piccoli cantieri anche sul lato basilica e sul lato di via Cavour ma senza interferenze con il nuovo assetto della viabilità che prevede due corsie lato basilica.

Contestualmente, si spiega ancora dal Comune, sarà riaperto anche il primo tratto di via Cavour, dalla piazza a via della Dogana dove continueranno i lavori di sistemazione del marciapiede. Intanto va avanti il cantiere della sede tranviaria sul tratto via della Dogana-via Micheli (termine previsto 25 marzo). Sempre in via Cavour procedono i lavori propedeutici eseguiti da Toscana Energia nel tratto da via Micheli verso i viali.