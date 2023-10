Tramvia, modifiche notturne ai cantieri in viale Strozzi, Lavagnini e Matteotti

Firenze, 16 ottobre 2023 - Proseguono i lavori della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Questa settimana sono in programma alcune modifiche di cantieri già presenti. La prima variazione a scattare è quella relativa alla cantierizzazione in corrispondenza dell’incrocio tra viale Lavagnini e viale Strozzi con ampliamento dell’area interessata dai lavori.

Dalle 21 di lunedì 16 alle 6 di martedì 17 ottobre sarà riposizionato il semaforo (con spegnimento dell’impianto per circa ore e presenza della Polizia Municipale) e posizionata una passerella pedonale con l’utilizzo di un camion gru che occuperà l’intera carreggiata nel tratto via Leone X-viale Strozzi. I veicoli diretti verso viale Strozzi-Statuto dovranno svoltare in via Leone X e utilizzare viale Milton/ponte provvisorio. Previsto anche il riposizionamento dei new jersey di cantiere e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Dalla mattina di martedì 17 ottobre il cantiere avrà la nuova configurazione che non prevede modifiche delle direttrici di circolazione. La notte successiva è in programma la modifica del cantiere relativo alle sistemazioni urbanistiche nel controviale di viale Matteotti tra piazza della Libertà e via La Marmora (lato centro). Le operazioni scatteranno sempre dalle 21: la nuova configurazione prevede un restringimento di carreggiata sul viale da tre a due corsie.