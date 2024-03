Tramvia, proseguono i lavori sulla linea Fortezza-Libertà-San Marco. Ecco i divieti

Firenze, 11 marzo 2024 - Proseguono i lavori per il completamento della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco (Vacs). Tra gli interventi in corso quelli relativi all’attrezzaggio dei pali della trazione elettrica, lo scarico di piattaforme e delle rotaie e le altre operazioni per la realizzazione della sede.

Per quanto riguarda l’alimentazione e in particolare il collegamento tra la rete della linea T1 e quella della nuova linea, da stasera a giovedì 14 marzo in orario 22-5 sarà chiusa la corsia di viale Strozzi lato edifici tra viale Lavagnini e via Lorenzo il Magnifico; previsti anche restringimenti di carreggiata in viale Strozzi (nelle corsie in direzione del sottopasso e tra via Dolfi e viale Lavagnini nella direzione verso piazza della Libertà) e in viale Lavagnini (tra viale Strozzi e il numero civico 47).

Questi provvedimenti saranno replicati lunedì 18 e martedì 19 marzo. Si ricorda che per effettuare queste operazioni sarà interrotto il servizio della T1 tra le fermate Fortezza e Strozzi Fallaci dalle 23 fino alla fine del servizio (00.30).

Nel tratto Fortezza-Strozzi sarà istituito un servizio di bus navetta. Sugli altri tratti Villa Costanza-Fortezza e Strozzi Fallaci-Careggi il servizio sarà regolare. In piazza della Libertà continuano i lavori per il completamento della sede tranviaria. Da stasera in orario notturno (21-5) scatteranno restringimenti di carreggiata tra viale Don Minzoni a via Lorenzo il Magnifico e tra via Lorenzo il Magnifico e viale Lavagnini.