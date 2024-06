Tramvia del Chianti . Modellini e foto d’epoca esposti a Chiesanuova

Sarà inaugurata domani a Chiesanuova la mostra "C’era una Volta il Treno...dalla Tranvia del Chianti alle Ferrovie a vapore in Italia". Una esposizione organizzata dall’associazione Il Paese dei Balocchi in collaborazione con il Circolo Crc Chiesanuova con foto d’epoca, divise originali, modellini e riproduzioni plastiche sulla storia della Tranvia del Chianti e del treno a vapore in Italia e anche un pezzo di ferrovia.

La vaporiera era in funzione alla fine del diciannovesimo secolo e collegava il capolinea di piazza Beccaria a Firenze con San Casciano (1891) e Greve (1893). Oltre al monumentale "trompe-l’oeil", raffigurante la stazione di San Casciano ai primi del 900’, la mostra accoglie un tratto di binario ispirato all’originale tratto da Opera Set di Calenzano, divise originali dell’epoca relative ai ruoli di capotreno, capostazione, macchinista provenienti dalla collezione di Andrea Mignanesi dell’Associazione Treni Storici Italvapore.

