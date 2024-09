Tram per Bagno a Ripoli. Montati i primi binari. Ritardi, nuove multe

di Antonio Passanese

FIRENZE

La linea tramviaria per Bagno a Ripoli inizia a prendere forma. Anche se siamo ancora a uno stato embrionale. Nelle ultime ore le ditte che si stanno occupando di terminare la Variante centro storico hanno aggiunto un tassello in più alla 3.2.1 montando pochi metri di binari tra piazza Libertà e viale Matteotti che si congiungeranno con i convogli della Vacs in arrivo da via Lamarmora. Per quanto riguarda la linea Fortezza-San Marco da Palazzo Vecchio si fa sapere che si dovrebbero concludere entro fine ottobre. Dopodiché si darà il via alle prove di sistema e infine al pre-esercizio, propedeutico alla messa in funzione, vera e propria, della nuova tratta. Il che dovrebbe avvenire probabilmente il giorno dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre. Ma essendo domenica non è escluso che possa essere anticipato o slittare di 24 o 48 ore.

Ma è di ieri l’altro il provvedimento dirigenziale della Direzione sistema tramviario metropolitano con cui vengono applicate alcune penali alla società Tram Spa per "la ritardata restituzione all’uso pubblico delle aree e delle opere non destinate al servizio tramviario". Sono cinque le contestazioni che il Comune fa alle ditte per un totale di 122 mila euro di ’multa’: piazza San Marco (lato basilica) marciapiede museo per 13.113 euro; controviale Lavagnini tratto viale Strozzi – via Enrico Poggi per una penale di 4.402 euro; Parterre per 67.797 euro; viabilità piazza Libertà - tratto viale Matteotti per un importo 32.984 euro e infine, viabilità piazza Libertà – Incrocio via P. Capponi per un importo penali di € 4.289 euro. A queste somme bisogna aggiungere altri 2mila euro per quanto riguarda la viabilità di viale Don Minzoni.

L’assessore Andrea Giorgio ogni settimana sta tenendo una riunione con i vertici delle aziende che si stanno occupando della infrastruttura per chiedere di rispettare i tempi contrattuali anche se dopo il summit in Comune anche con la sindaca Sara Funaro sembra che i cantieri abbiano registrato una corsa contro il tempo, e per ora non si registrerebbero ulteriori ritardi sulla tabella di marcia.

Tornando alla Libertà-Bagno a Ripoli, stanno procedendo i lavori per gettare le fondamenta del nuovo ponte sull’Arno e per ultimare i due parcheggi scambiatori: in viale Europa e di fronte il Viola Park. Ad inizio settimana, Giorgio ha anche tenuto la prima assemblea pubblica con i residenti di Gavinana per spiegare loro il nuovo assetto del parco Albereta-Anconella che avrà piste da skate, campi sportivi, camminamenti ciclopedonali e un attracco sulle sponde per imbarcazioni leggere.