Tragedia sfiorata a Grassina. Lite nella notte, lei accoltella lui. Arrestata per tentato omicidio

FIRENZE

Al culmine di una lite, nel cuore della notte, ha impugnato un coltello da cucina e ha ferito il fidanzato con un fendente alla schiena.

E’ successo, intorno alle 1.30 di sabato, a Grassina.

In una città ancora scossa dal femminicidio di Rufina, a finire in manette, stavolta, è una donna: G.R., 38 anni, è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio.

Il compagno, un 49enne originario di Scandicci, è finito all’ospedale di Ponte a Niccheri.

Non è in pericolo di vita, tuttavia è stato trattenuto in osservazione.

Secondo quanto riportato dai militari intervenuti - i carabinieri del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri del Comando Provinciale di Firenze -, arrivati su richiesta del 118, tra i due componenti della coppia sarebbe divampato un violento litigio per futili motivi.

La donna avrebbe quindi impugnato un coltello da cucina e colpito il compagno alla schiena. Un colpo vibrato forse di sorpresa, ma che fortunatamente non ha avuto esiti drammatici come poteva avere. La lama infatti non avrebbe raggiunto il polmone, fermandosi alla pleura.

Nei confronti della donna, però, i carabinieri, su disposizione del sostituto procuratore di turno, Lorenzo Gestri, è scattato l’arresto.

E’ stata tradotta nella sezione femminile del carcere di Sollicciano.

Per la 38enne, difesa dall’avvocato Donatella Casini, domani mattina è stata fissata l’udienza di convalida del provvedimento dinanzi al giudice delle indagini preliminari Gianluca Mancuso.

Sia lei che lui, hanno figli da precedenti relazioni.

Ma nessun altro era in casa quando tra loro è divampato il furibondo litigio.

I carabinieri stanno cercando di capire anche quali siano stati i motivi di una reazione così violenta da parte della donna.

Non risulterebbero precedenti denunce tra i due.

La notizia arriva esattamente a due settimane dalla tragedia di Rufina. Anche lì, qualcosa si è rotto dentro una relazione. Stavolta, i ruoli si sono ribaltati, fortunatamente con un esito meno tragico.

ste.bro.