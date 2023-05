Tradizioni culinarie, arte e cultura: gli eventi Girogustando e Appunti di viaggio

Firenze, 9 maggio 2023 - Scoprire l'arte, la cultura della Toscana attraverso le tradizioni culinarie e l'enogastronomia locale. Sono gli obiettivi del calendario di eventi 'Girogustando' e 'Appunti di viaggio', presentati oggi a Firenze da Confesercenti Toscana e Toscana Promozione Turistica. Per quanto riguarda 'Girogustando' per la primavera sono previsti tre appuntamenti: l'11 maggio la 'Locanda dell'Aioncino' di Bibbona (Livorno) ospita il 'Ristorante Gallo Nero' di Siena, mentre una settimana dopo i protagonisti saranno i ristoranti 'Torre d'Argento' di Cala piccola a Porto Santo Stefano (Grosseto) e 'Interludio il ristorante' di Prato. Il 6 giugno al ristorante 'Il Mestolo di Siena' arriva 'L’Antica Osteria Cerreto', in provincia di Lodi. Tra settembre e dicembre spazio poi a 20 appuntamenti. Gli obiettivi di 'Appunti di viaggio' sono l'esplorazione del territorio, la cultura e gli aneddoti con la ristorazione di qualità e le produzioni tipiche toscane. Il primo appuntamento in calendario è il 13 maggio con la visita alla tenuta di Capezzana. “Prosegue il grande impegno della Regione Toscana nella promozione del turismo enogastronomico attraverso il progetto di Vetrina Toscana, grazie anche alla consolidata collaborazione con Unioncamere e le associazioni di categoria - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica -. Oggi presentiamo una parte del nuovo programma, elaborato da Confesercenti, con un fitto calendario di eventi che è sempre più in coerenza con le scelte strategiche del progetto. Vetrina Toscana intende ampliare la rete degli aderenti, in particolare con la ristorazione balneare e degli esercizi del commercio: le botteghe, elemento storico del progetto, che hanno anche un importante valore sociale di aggregazione, accoglienza e di racconto della tradizione”. “Appunti di Viaggio e Girogustando sono i due progetti interprovinciali di Vetrina Toscana per Confesercenti – ha dichiarato Maila Bettaccini, responsabile area turismo di Confesercenti Toscana -. Il prodotto enogastronomico rappresenta un punto di forza del turismo toscano”.