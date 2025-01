Tra gli ospiti della rassegna la star Jung-Min

Un ponte tra la Corea del Sud e Firenze e un incontro con il cinema che spopola nel mondo, anche grazie alle interpretazioni di grandi attori. Tra loro c’è Hwang Jung-min, il vincitore del premio come miglior attore nel 2024 nel suo Paese e primo ospite della ventitreesima edizione del Florence Korea Film Festival, che si svolgerà dal 20 al 28 marzo al cinema La Compagnia. Un nome di grande rilevanza, Jung-min è, infatti, il protagonista di oltre 50 film, alcuni celebri a livello internazionale come ‘Veteran’ e ‘I, The Executioner’. Durante la rassegna a Jung-min sarà dedicata una retrospettiva di otto titoli che rappresenta il meglio della sua carriera, in pellicole che spaziano dal thriller al romantico, dal dramma all’action movie.