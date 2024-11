’Tra Europa e America’. Gevorg Sargsyan sul podio di Toscana Classica

Per la critica è ’uno degli artisti più ispirati e stimolanti della sua generazione’. Direttore di origine armena ma attivo soprattutto in Asia, Gevorg Sargsyan salirà sul podio dell’Orchestra Toscana Classica, oggi e domani (ore 21) all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. A impreziosire le serate anche tre straordinari solisti, Simonide Braconi alla viola, Fernando Diaz al pianoforte e Gregorio Del Vecchio al clarinetto. Al centro dei concerti, intitolati ’Tra Europa e America’, saranno la celebre ’Rapsodia in blu’ di George Gershwin, la ’Fantasia per viola e archi’ di Johann Nepomuk Hummel e due brani degli stessi interpreti, ’Fantasia Mexicana’ di Fernando Diaz e ’Il Canto del silenzio per viola e orchestra d’archi’ che Simonide Braconi ha voluto dedicare alle vittime della pandemia.