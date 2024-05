Toscanello d’Oro, in alto i calici. Mara Venier e Gerry Calà superospiti

Pontassieve si veste di festa e lascia spazio al Toscanello d’Oro, edizione numero 55. L’evento più importante dell’anno, che da martedì, porterà in città personaggi come Tiromancino, Mara Venier e Jerry Calà. Cresce dunque l’attesa per quella che è la più longeva e amata manifestazione della Valdisieve e che, fino al 2 giugno, trasformerà il capoluogo in un vibrante centro di attività con degustazioni di vini, esibizioni artistiche, laboratori, concerti e tanto altro ancora. Dopo le edizioni da record degli ultimi anni, la festa si ripresenta addirittura più grande e più ricca. Saranno sei i giorni di evento, nel centro storico del paese. Tutto grazie all’organizzazione della Pro Loco, con i suoi oltre cento volontari, il contributo di Città metropolitana, Comune di Pontassieve e Publiacqua, il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura e il supporto di sponsor e associazioni del territorio.

Su tutti, tra gli eventi top, da segnalare – il 30 maggio – l’incontro con la popolare conduttrice Mara Venier, in piazza Vittorio Emanuele II, e lo show di Jerry Calà, in piazza Cairoli. Sempre in piazza Cairoli anche il concerto dei Tiromancino, la sera del 31 maggio. Tutti gli eventi sono rigorosamente gratuiti. L’inaugurazione martedì alle 17 in piazza Vittorio Emanuele II, seguita dalla sfilata del Corteo storico e da numerose attività, tra cui escursioni, mostre d’arte e incontri culturali. Nel corso della settimana, a ogni ora del giorno, si alterneranno degustazioni di vini, concerti dal vivo, conferenze, giochi e laboratori. Tra i tanti momenti attesi anche il tributo a Fabrizio De Andrè, in piazza Boetani il 31 maggio, le visite alle cantine e i laboratori per più piccoli.

Tutte le serate saranno animate da musica dal vivo, dj-set e degustazioni tematiche. Confermato il cuore della manifestazione, la Cittadella del Vino in piazza Vittorio Emanuele II, dove ogni giorno (18-21) ci sarà l’aperitivo. Per gli appassionati di sport, non mancheranno le occasioni di divertimento con tornei e trofei per tutti i gusti.