Toscanello d’Oro, continua lo spettacolo Grandi ospiti, mostre e sport in programma

Toscanello d’Oro in corso a Pontassieve. Fino al 4 giugno l’evento riempie strade e piazze all’insegna del vino – insieme al Consorzio Chianti Rufina – e delle eccellenze del territorio. Con, anche, un’occhio su musica ed appuntamenti culturali. Tra i grandi ospiti, domani, primo giugno, si esibirà Cristina D’Avena, con le canzoni che hanno segnato la storia di intere generazioni. Poi, venerdi, in arrivo la grande musica dei Nomadi, con tutti i più grandi successi di un gruppo che continua a fare la storia della canzone d’autore in Italia e a livello internazionale. Tra i grandi ospiti, anche il giornalista e conduttore tv Massimiliano Ossini (3 giugno), che racconterà la propria esperienza di viaggio attraverso gli Appennini. Oltre alla musica, anche mostre, laboratori e sport.