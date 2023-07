Toscana Energia pianta trenta alberi da frutto

Con ‘Click To Be Green’, iniziativa del Gruppo Italgas che promuove l’impiego dei nuovi servizi digitali a beneficio dell’ambiente, Toscana Energia ha realizzato un frutteto nel Parco della Villa di Rusciano a Firenze con la messa a dimora di 30 alberi di varie specie: noce, melograno, mandorlo e gelso. L’area è stata individuata in collaborazione con il Comune di Firenze in quanto luogo destinato a progetti di alto valore ambientale e sociale. Il frutteto, spiega una nota, sarà collegato a un parco agricolo e agli orti comunitari. L’iniziativa promuove il risparmio di Co2 grazie alla scelta dei clienti di utilizzare nel 2022 i servizi digitali ‘Click to Gas’ tra cui figurano il sopralluogo da remoto, il processo di preventivazione digitale, l’allaccio e l’attivazione della fornitura in unico appuntamento. In media, ogni utilizzo di questi servizi consente di risparmiare circa 45 km percorsi in auto dai tecnici addetti ad effettuare il sopralluogo e 5,7 kg di Co2 per ogni preventivo digitale eseguito.