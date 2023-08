Toscana, coperture vaccinazioni pediatriche in lieve calo

Firenze, 2 agosto 2023 - Nel 2021 in Toscana le coperture per le vaccinazioni pediatriche obbligatorie di antipoliomielitica, antimorbillo e antivaricella sono lievemente calate rispetto al 2020: secondo la Fondazione Gimbe, l'antipoliomelitica (indicatore rappresentativo per l'esavalente) è scesa dal 96,87% al 95,9%, l'antimorbillo (indicatore rappresentativo per la trivalente) è scesa dal 95,67% al 95,07%, e l'antivaricella dal 94,08% al 94,01%, quest'ultima sotto il target raccomandato del 95%. Per quanto riguarda le coperture per le vaccinazioni pediatriche raccomandate, in Toscana secondo la Fondazione Gimbe sono tutte sotto il target del 95%, l'anti-pneumococcica è risalita dal 91,48% al 91,87%, l'anti-rotavirus è salita dal 43,95% al 57,76%, e l'anti-meningococcica B è scesa dal 78,01% al 74,07%.