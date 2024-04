Torregalli, nasce il nuovo pronto soccorso: "Sanità e servizi ai cittadini sono centrali"

L’ospedale fiorentino San Giovanni di Dio, conosciuto a Firenze come Torregalli, avrà un nuovo pronto soccorso: un edificio di tre piani (più uno interrato), con pannelli fotovoltaici sul tetto, servito anche da un nuovo parcheggio (nella foto il rendering del progetto). E’ quanto prevede la delibera approvata dalla giunta di Palazzo Vecchio, e che ora passerà al vaglio del Salone de’ Dugento, come illustra il sindaco Dario Nardella. Che sottolinea: "La sanità e i servizi ai cittadini sono centrali". Il nuovo polo (mentre l’attuale pronto soccorso resterà in funzione fino al completamento dei lavori) nascerà sul lato sud-est dell’ospedale.

Stando al progetto, il piano interrato- connesso al padiglione esistente da un corridoio dedicato al personale e alla movimentazione dei materiali- ospiterà gli spogliatoi degli addetti e i depositi generali. Sarà presente, inoltre, un’area dedicata alla risonanza magnetica (280 metri quadrati). Il piano terra, quindi, verrà interamente dedicato all’emergenza-urgenza, ma ospiterà anche i reparti ‘obi’ (osservazione breve intensiva) e di sub intensiva. Al primo piano è previsto, invece, il dipartimento materno-neonatale con area di pronto soccorso ostetrico-ginecologico; area ambulatoriale e degenza ostetrica (29 posti letto); blocco parto con 4 sale travaglio-parto e blocco operatorio con 2 sale; neonatologia (13 posti letto).

Il secondo piano servirà agli spazi tecnologici per l’alloggiamento delle unità di trattamento dell’aria (per questo sarà servito da un impianto elevatore e scala per l’accesso degli addetti alla manutenzione). Sulla copertura, infine, saranno installati 406 pannelli fotovoltaici per una potenza totale installata di 174 kilowatt di picco. Il nuovo pronto soccorso, in totale, occuperà una superficie di oltre 12.500 metri quadrati.

Il cronoprogramma dell’operazione, si spiega, "prevede un anno di progettazione e due anni di esecuzione dei lavori", mentre l’apertura "del nuovo edificio è prevista per maggio 2027". Si tratta di un’opera importante della quale si parlava da tempo e che svilupperà ulteriormente il nosocomio fiorentino.