Torneo di burraco contro il cancro. Gioco e solidarietà a Villa Bracci per sostenere le attività della Lilt

Un pomeriggio di divertimento e solidarietà. Sabato prossimo, alle 15 a Villa Bracci (Stradone di Rovezzano 33) torneo di burraco il cui ricavato andrà a sostenere le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze. In particolare i fondi raccolti andranno a supportare attività di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica portate avanti da Lilt Firenze. "La sensibilizzazione sulla lotta al cancro passa anche da momenti ludici e di socializzazione come questo torneo": dice Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze. "Ringraziamo di cuore i sostenitori che ci hanno donato i premi e il Centro di Villa Bracci per la gentile ospitalità. Questa è una competizione di generosità e di amore per la vita". Per l’iscrizione è prevista un’offerta minima di 20 euro, ai partecipanti verrà offerta una merenda. Per info e prenotazioni 055.576939 oppure [email protected], entro il 19 marzo.