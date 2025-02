Tornano i controlli gratuiti di Ant contro la diffusione dei tumori. E scatta anche una raccolta fondi

Torna l’iniziativa “Gioca d’anticipo contro il tumore”. Si rinnova la collaborazione fra Fondazione Ant, Banco Fiorentino – Credito Cooperativo e Villa Donatello, attraverso la promozione di progetti gratuiti di prevenzione oncologica offerti alla cittadinanza. La partnership riporta l’attenzione sulla prevenzione, offerta in modo completamente gratuito alla popolazione in un momento di importanti difficoltà economiche per le famiglie. Per il 2025 gli sforzi di Ant saranno concentrati su Progetto melanoma e Progetto mammella per le donne sotto i 45 anni, Progetto tiroide e Progetto ginecologia. Ant ha inoltre lanciato anche la campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un secondo ecografo portatile, necessario per la crescente richiesta di visite di prevenzione gratuita nell’ambito dei vari progetti. Lo strumento sarà utilizzato in tutta la regione e consentirà di aumentare ulteriormente il numero di visite rispetto al 2024.